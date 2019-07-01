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Власти Чехии сняли запрет на полеты российских авиакомпаний
13:06
Фото: pid.cz
Ранее "Аэрофлоту" и "Уральским авиалиниям" пришлось отменить авиарейсы в Прагу в соответствии с решением чешского руководства.
Причиной ограничений, на которые пошли в Праге, послужило то, что авиавластям не удалось согласовать маршруты компании Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Как информирует Министерство транспорта Чехии, российским авиакомпаниям разрешено возобновить полеты до 7 июля. В иностранном ведомстве отметили, что их решение является ответным действием на подобный шаг Москвы.
Ранее "Аэрофлоту" и "Уральским авиалиниям" пришлось отменить авиарейсы в Прагу в соответствии с решения чешского руководства - власти аннулировали уже выданные разрешения.
Представители отечественного транспортного ведомства, отметив, что подобные действия нарушают двусторонние соглашения, выразили намерение урегулировать сложившуюся ситуацию "в самые сжатые сроки".
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