Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве прокомментировали условие изменения статуса русского языка в Донбассе

12:33

Фото: cdnvideo.ru



Мнение руководителя офиса украинского президента о статусе русского языка на востоке страны оценил первый замглавы комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков. Ранее на эту тему высказался Андрей Богдан. В частности, соратник Владимира Зеленского указал условия, согласно которым русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального, но никак не государственного.



Дмитрий Новиков оценил высказывание украинского деятеля в беседе с RT. По мнению депутата, существуют вещи, к которым вообще не применимы условия, ведь если люди хотят общаться на каком-либо языке — это их право. Вместе с тем, украинский язык не может не иметь статуса государственного на территории Украины.



Однако при выборе государственного языка власти страны должны учитывать культурный фон населения. И исходя из того, насколько распространен среди украинцев русский язык, для какого количества жителей он является родным и представляет ценность, он также должен иметь статус государственного, добавил депутат.



Ранее Богдан заявил о том, что русский язык в будущем мог бы получить статус регионального в Донецке и Луганске. Это может произойти лишь при условии, что статус государственного в регионе будет иметь только украинский язык, тогда как сама территория Донбасса будет входить в состав Украины.



Автор: Злата Богатова

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