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В Канаде потерпел крушение самодельный вертолет
30.6.2019 22:06
Фото: redbackaviation.com
В результате аварии аппарат был полностью уничтожен, сообщает телевизионный канал CTV.
К счастью, обошлось без жертв - пилот и пассажир сумели вовремя покинуть вертолет и не пострадали.
ЧП случилось на территории канадской провинции Манитоба. Как рассказал журналистам официальный представитель местной полиции Крис Крепски, испытания винтокрылой машины проводились неподалеку от аэропорта города Стейнбэк.
Поднявшись в воздух, вертолет рухнул на расстоянии около 300 м от взлетно-посадочной полосы, когда пилот пытался совершить посадку. Сразу после удара о землю аппарат, завалившись на бок, загорелся.
В момент ЧП в салоне находились мужчина и женщина. Им удалось быстро покинуть вертолет, поэтому они в результате аварии практически не пострадали.
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