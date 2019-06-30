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Трамп надеется, что США никогда не будут воевать
30.6.2019 19:22
Фото: businessinsider.com
Как отметил глава Соединенных Штатов, имея такую сильную армию, американскому государству, вероятно, не придется ее использовать в военных конфликтах.
С таким заявлением Дональд Трамп выступил, когда находился на американской военной базе Осан в Южной Корее.
По словам американского лидера, который обращался к военнослужащим, на сегодняшний день США имеют очень мощную армию. Но в Вашингтоне надеются, что она никогда не будет использована в условиях военного конфликта, подчеркнул Дональд Трамп.
Президент Соединенных Штатов также отметил, что сегодняшний мир является "очень опасным". И "ни у кого никогда не будет и шанса" устоять перед американскими войсками, заявил американский лидер. Выступление Трампа транслировал Белый дом.
Напомним, ранее глава США посетил Южную Корею и демилитаризованную зону на границе с КНДР, где провел официальную встречу с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.
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