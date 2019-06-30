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Лидеры США и КНДР провели встречу на межкорейской границе
30.6.2019 13:28
Фото: vk.com
Дональд Трамп и Ким Чен Ын
Дональд Трамп стал первым главой Соединенных Штатов, который оказался в Северной Корее.
Официальная встреча была организована в демилитаризованной зоне.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын сначала пожали друг другу руки, пока еще были по разные стороны от демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров. Затем Трамп прошелся по территории КНДР, а его иностранный коллега потом пересек границу в обратную сторону.
После того, как состоялись двусторонние переговоры, лидер КНДР пригласил американского президента пройти по территории его государства. В ответ глава Соединенных Штатов заявил, что это большая честь для него. Официальная встреча глав двух государств была организована в пограничном пункте Пханмунджом, который расположен на межкорейской границе. Японское телевидение вело прямую трансляцию этого исторического события.
Напомним, в 2018 году в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын в результате смогли подписать совместный документ, в соответствии с которым Пхеньян брал на себя обязательства по денуклеаризации полуострова, а Вашингтон в ответ гарантировал безопасность.
Второе аналогичное событие проходило в минувшем феврале в Ханое, когда главы государств успели провести сразу ряд встреч, включая переговоры с глазу на глаз. Однако по итогам встречи в столице Вьетнама представителям Вашингтона и Пхеньяна так и не удалось прийти к каким-либо договоренностям.
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