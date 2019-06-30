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В Подмосковье машина врезалась в дерево: погибли три человека


30.6.2019 11:18
В Подмосковье машина врезалась в дерево: погибли три человекаФото: altcoin.info

Смертельная авария произошла на автотрассе Кашира - Серебряные Пруды - Кимовск - Узловая.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, сигнал о ЧП поступил в экстренные службы примерно в 19:00 по московскому времени.

Установлено, что в районе 77-го километра указанной трассы водитель машины Skoda Octavia, предположительно, потерял управление. В результате автомобиль съехал с проезжей части в кювет, сразу после чего столкнулся с деревом.

В машине в момент ЧП находились шесть человек, трое из них - водитель и двое пассажиров - от полученных ранений погибли на месте. Трое пострадавших доставлены в больницу, сведений о их состоянии пока не поступало.

Правоохранительные органы приступили к проверке по факту случившегося.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

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