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В Подмосковье машина врезалась в дерево: погибли три человека
30.6.2019 11:18
Фото: altcoin.info
Смертельная авария произошла на автотрассе Кашира - Серебряные Пруды - Кимовск - Узловая.
Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, сигнал о ЧП поступил в экстренные службы примерно в 19:00 по московскому времени.
Установлено, что в районе 77-го километра указанной трассы водитель машины Skoda Octavia, предположительно, потерял управление. В результате автомобиль съехал с проезжей части в кювет, сразу после чего столкнулся с деревом.
В машине в момент ЧП находились шесть человек, трое из них - водитель и двое пассажиров - от полученных ранений погибли на месте. Трое пострадавших доставлены в больницу, сведений о их состоянии пока не поступало.
Правоохранительные органы приступили к проверке по факту случившегося.
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