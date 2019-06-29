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Переданное в уральский музей полотно Рубенса оказалось подлинным
29.6.2019 22:00
Фото: designonstop.com
Как установили эксперты, копия картины Питера Пауля Рубенса, которая находилась в запасниках Ирбитского музея изобразительных искусств, является подлинником.
В первой половине прошлого века полотно "Положение во гроб" хранилось в Эрмитаже, сообщает ТАСС.
Как рассказал журналистам руководитель уральского музея Валерий Карпов, в 1976 году картина была передана в коллекцию Ирбитского музея. В течение долгого времени считалось, что автором этого произведения является некий неизвестный художник, который пытался скопировать стиль Питера Пауля Рубенса.
В 2016 году, когда проводились работы по реставрации полотна, у специалистов появились первые сомнения в авторстве этой картины. Как выяснилось позднее, "Положение во гроб" действительно было создано Рубенсом. Полотно, написанное в 1601 году, относится к раннему периоду творчества художника. Рубенс в то время жил и работал в Италии.
Картина, оказавшаяся на Урале, представляет собой предварительный эскиз к более крупному произведению. Пока эксперты лишь на словах заявили о том, что установили авторство полотна, отметил Валерий Карпов. Вместе с тем, предполагается, что скоро оформят и официальное подтверждение.
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