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В США совершено покушение на рэпера Slim 400
29.6.2019 19:00
Фото: obozrevatel.com
Slim 400
Музыканта экстренно госпитализировали, врачи насчитали на его теле не менее десяти огнестрельных ранений, пишут американские СМИ.
ЧП случилось в калифорнийском городе Комптон. Личности нападавших и их мотивы установить пока не удалось, заявили представители местного полицейского управления.
В больницу экстренно доставлен рэпер Slim 400. Состояние музыканта врачи оценивают как критическое - в него стреляли по меньшей мере десять раз, информирует портал TMZ. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах штата уточняется, что инцидент произошел вечером минувшей пятницы. В рамках начатого расследования установлено, что стрельба велась из черной машины.
Расстреляв музыканта, нападавшие сразу же скрылись, сообщили полицейским невольные очевидцы преступления. Сведений о том, что могло быть мотивом преступления, пока нет. Правоохранители продолжают расследование.
Ранее стало известно о кончине 18-летнего битмейкера Джейкоба Туресона, добившегося популярности под псевдонимом Hella Sketchy. Молодой человек был найден в собственном доме в бессознательном состоянии две недели назад. Техасские врачи делали все возможное, но не смогли спасти юного музыканта. Предположительно, причиной смерти стала передозировка.
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