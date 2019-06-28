Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СКР: Взрыв газа в Коврове мог устроить мужчина с психическим расстройством

14:21

Фото: rl0.ru



В результате ЧП ранения получили не менее одиннадцати человек, двое из них находятся в реанимации. По данным местных властей, один человек скончался.



В числе тех, кто получил тяжелые травмы - предполагаемый виновник происшествия, заявили представители СУ СКР по Владимирской области.



Как стало известно, в реанимации местной больницы находятся мужчина, который, предположительно, устроил взрыв, и пожилая женщина из соседней квартиры. В условиях стационара также получают помощь семь пострадавших, угрозы их жизни нет. Установлено, что накануне ЧП мужчина, страдавший психическими отклонениями, был выписан из специализированного учреждения. В момент взрыва в квартире также находился его отец. Мужчина от полученных ранений скончался на месте, сообщили в Следственном управлении.



По данным СУ СКР, виновник ЧП сначала выгнал свою мать из квартиры, а потом отсоединил газовый шланг, спровоцировав утечку. Женщина, пытавшаяся самостоятельно ликвидировать последствия действий сына, получила ожоги.



Сигнал о пожаре в одной из пятиэтажек Коврова поступил на пульт экстренных служб сегодня в полночь. В региональном ГУ МЧС пояснили, что общая площадь возгорания составила 50 кв. метров. К мероприятиях по ликвидации последствий ЧП было задействовано более сорока человек, привлекалось пятнадцать единиц спецтехники.



Автор: Злата Богатова

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