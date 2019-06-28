|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Песков рассказал, что Путин пил из своей кружки на ужине лидеров G20
28.6.2019 17:57
Фото: mamul.am
По словам Дмитрия Пескова, глава российского государства "постоянно пьет чай из этого термоса".
Ранее появились фото, на которых запечатлен Владимир Путин с белой термокружкой.
Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, на ужине в честь лидеров стран G20 Владимир Путин пил чай из собственной кружки. По словам пресс-секретаря российского президента, глава государства "постоянно пьет чай из этого термоса". Путин регулярно использует такую кружку, которая хранит тепло, на разного рода мероприятиях, отметил Песков.
На официальном ужине в Осаке российский президент Владимир Путин после тоста японского лидера Синдзо Абэ чокнулся термосом с бокалом, который протянул ему американский коллега Дональд Трамп.
Глава Соединенных Штатов, предположительно, на вечере пил колу, к которой уже давно испытывает особое пристрастие. Как пишут американские СМИ, на столе Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома даже пришлось установить специальную кнопку, чтобы президент в любой момент мог вызвать официанта с таким напитком.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|