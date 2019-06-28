Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Песков рассказал, что Путин пил из своей кружки на ужине лидеров G20

28.6.2019 17:57

Фото: mamul.am



По словам Дмитрия Пескова, глава российского государства "постоянно пьет чай из этого термоса".



Ранее появились фото, на которых запечатлен Владимир Путин с белой термокружкой.



Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, на ужине в честь лидеров стран G20 Владимир Путин пил чай из собственной кружки. По словам пресс-секретаря российского президента, глава государства "постоянно пьет чай из этого термоса". Путин регулярно использует такую кружку, которая хранит тепло, на разного рода мероприятиях, отметил Песков.



На официальном ужине в Осаке российский президент Владимир Путин после тоста японского лидера Синдзо Абэ чокнулся термосом с бокалом, который протянул ему американский коллега Дональд Трамп.



Глава Соединенных Штатов, предположительно, на вечере пил колу, к которой уже давно испытывает особое пристрастие. Как пишут американские СМИ, на столе Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома даже пришлось установить специальную кнопку, чтобы президент в любой момент мог вызвать официанта с таким напитком.



Автор: Злата Богатова

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