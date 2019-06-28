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Песков рассказал, что Путин пил из своей кружки на ужине лидеров G20


28.6.2019 17:57
Песков рассказал, что Путин пил из своей кружки на ужине лидеров G20Фото: mamul.am

По словам Дмитрия Пескова, глава российского государства "постоянно пьет чай из этого термоса".

Ранее появились фото, на которых запечатлен Владимир Путин с белой термокружкой.

Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, на ужине в честь лидеров стран G20 Владимир Путин пил чай из собственной кружки. По словам пресс-секретаря российского президента, глава государства "постоянно пьет чай из этого термоса". Путин регулярно использует такую кружку, которая хранит тепло, на разного рода мероприятиях, отметил Песков.

На официальном ужине в Осаке российский президент Владимир Путин после тоста японского лидера Синдзо Абэ чокнулся термосом с бокалом, который протянул ему американский коллега Дональд Трамп.

Глава Соединенных Штатов, предположительно, на вечере пил колу, к которой уже давно испытывает особое пристрастие. Как пишут американские СМИ, на столе Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома даже пришлось установить специальную кнопку, чтобы президент в любой момент мог вызвать официанта с таким напитком.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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