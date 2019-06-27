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В Ираке при пожаре на химзаводе пострадали десятки человек
27.6.2019 10:10
Фото: webtekno.com
Как передают зарубежные СМИ, после инцидента власти провинции Найнава приняли решение о введении режима чрезвычайного положения.
Авария случилась в Мосуле.
Десятки людей получили отравление из-за пожара на химическом предприятии на севере Ирака, сообщает телевизионный канал Sky News Arabia. Согласно имеющимся данным, в среду губернатор провинции Найнава объявил о введении режима ЧП.
По предварительной информации, в результате сильного пожара произошел мощный выброс токсичных веществ. Пострадавших сейчас продолжают доставлять в медицинские учреждения.
Отмечается, что имеется угроза не только безопасности населения близлежащих районов, но и экологической ситуации практически всей провинции, которая находится в северной части страны.
Официального подтверждения сведений о том, что десятки человек получили отравления токсичными парами и попали в больницы, пока не поступало.
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