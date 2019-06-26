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Российские средства ПВО отбили атаку на авиабазу Хмеймим
26.6.2019 23:22
Фото: tsargrad.tv
В настоящее время российская авиабаза продолжает функционировать в обычном режиме, передает ТАСС со ссылкой на заявление Центра по примирению враждующих сторон. Два дрона, которые были выпщены боевиками, своевременно выявлены и ликвидированы при помощи средств ПВО.
О случившемся рассказал генерал-майор Алексей Бакин, возглавляющий российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. По его словам, в среду, 26 июня, после наступления темноты была зафиксирована попытка атаковать авиабазу Хмеймим.
Как заявил Бакин, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), выпущенные боевиками, выявлены и ликвидированы благодаря российским средствам ПВО. Сейчас база продолжает деятельность в обычном режиме, подчеркнул руководитель Центра.
Ранее стало известно об очередной гуманитарной акции, которую представители Центра осуществили в селении Мазлум, расположенном на территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По данным Минобороны, за период с начала процесса урегулирования уже проведено свыше двух тысяч такого рода акций. Местному населению в общей сложности передано почти три с половиной тысячи тонн гуманитарной помощи.
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