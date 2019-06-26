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В Венесуэле вновь предотвратили госпереворот
26.6.2019 23:04
Фото: livejournal.com
О крахе новой попытки государственного переворота рассказал глава министерства связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, сообщает ТАСС.
Как заявил руководитель ведомства, мятежники готовили операцию по освобождению экс-министра обороны Венесуэлы.
Освободив Рауля Бадуэля, заговорщики намеревались объявить его главой государства и захватить столичный аэропорт и склады с оружием. Как заявил Хорхе Родригес, местные власти располагают данными о том, что злоумышленники собирались совершить покушение на лидера страны Николаса Мадуро.
Руководство Венесуэлы имеет видеозаписи, которые служат доказательством того, как готовилась операция с участием иностранных наемников. По словам министра, на кадрах запечатлено, как осуществляется передача оружия и денег для этих целей.
В начале года Венесуэлу охватили протестные акции. Вскоре после того, как состоялась инаугурация Николаса Мадуро, руководитель Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Позже он был вынужден признать провал попытки госпереворота.
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