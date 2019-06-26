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Женская сеть myJulia.ru
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В центре Новосибирска застрелен мужчина
26.6.2019 16:20
Фото: novorosinform.org
Пострадавший скончался в больнице, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в региональном СУ СКР.
По факту убийства уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье.
Как стало известно, ЧП случилось накануне, 25 июня, в самом центре Новосибирска. К одной из остановок общественного транспорта на улице Гоголя подъехал автомобиль, из которого расстреляли мужчину.
По словам очевидцев, в машине находились несколько человек. После того, как было прицельно произведено несколько выстрелов, автомобиль скрылся в неизвестном направлении.
Мужчина, получивший огнестрельные ранения, был сразу же госпитализирован. Несмотря на все усилия медиков, пострадавший вскоре скончался. Сведений о личности погибшего и вероятных мотивах убийства из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что ему был сорок один год.
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