ИнтерНовости - новости в стране и мире
Пропавшие в Коми рыбаки погибли
Пропавшие в Коми рыбаки погибли
Украинского бизнесмена Фирташа могут выдать США
Украинского бизнесмена Фирташа могут выдать США
Китайские археологи обнаружили созданные 5 тыс. лет назад астрономические артефакты
Китайские археологи обнаружили созданные 5 тыс. лет назад астрономические артефакты
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Российские средства ПВО отбили атаку на авиабазу ХмеймимРоссийские средства ПВО отбили атаку на авиабазу Хмеймим
ПАСЕ отклонила поправку, которая предлагала лишить РФ полномочийПАСЕ отклонила поправку, которая предлагала лишить РФ полномочий
Пропавшие в Коми рыбаки погиблиПропавшие в Коми рыбаки погибли
Полотно Караваджо продали до начала торговПолотно Караваджо продали до начала торгов
В центре Новосибирска застрелен мужчинаВ центре Новосибирска застрелен мужчина

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Так ли это на самом деле?Так ли это на самом деле?
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няниНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няни
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столицаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столица
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей ШварцаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей Шварца

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Челябинске после ДТП машину вынесло на тротуар: пострадали 4 человека


26.6.2019 15:28
В Челябинске после ДТП машину вынесло на тротуар: пострадали 4 человекаФото: nepsite.ru

По предварительным данным, после аварии, случившейся на оживленном перекрестке, в больницу доставили четырех пешеходов.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Как сообщили представители челябинского УГИБДД, авария произошла на Комсомольском проспекте. После того, как столкнулись два автомобиля один из них вылетел на тротуар, сбив несколько человек.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что во время поворота налево машина марки KIA, за рулем которой находился 58-летний мужчина, врезалась в двигавшийся во встречном направлении автомобиль Renault Logan. Второму водителю - 19 лет, отметили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения южно-уральской столицы, состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

На прошлой неделе в Сочи машина после ДТП снесла остановку. В результате погибли женщина и ребенок.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

Под Челябинском при столкновении тягача и рейсового автобуса погибли два человека, еще семь попали в больницуПод Челябинском при столкновении тягача и рейсового автобуса погибли два человека, еще семь попали в больницу
Сына экс-главы ЦОС ФСБ признали виновным в сбыте наркотиковСына экс-главы ЦОС ФСБ признали виновным в сбыте наркотиков
Глава Генштаба Эфиопии убит во время подавления госпереворотаГлава Генштаба Эфиопии убит во время подавления госпереворота
Оксана Воеводина рассказала, как познакомилась с экс-королем МалайзииОксана Воеводина рассказала, как познакомилась с экс-королем Малайзии
В Саудовской Аравии обстреляли аэропорт: погиб один человек, семь раненыВ Саудовской Аравии обстреляли аэропорт: погиб один человек, семь ранены

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 857


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru