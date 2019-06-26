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В Челябинске после ДТП машину вынесло на тротуар: пострадали 4 человека
26.6.2019 15:28
Фото: nepsite.ru
По предварительным данным, после аварии, случившейся на оживленном перекрестке, в больницу доставили четырех пешеходов.
Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
Как сообщили представители челябинского УГИБДД, авария произошла на Комсомольском проспекте. После того, как столкнулись два автомобиля один из них вылетел на тротуар, сбив несколько человек.
В ходе предварительного разбирательства установлено, что во время поворота налево машина марки KIA, за рулем которой находился 58-летний мужчина, врезалась в двигавшийся во встречном направлении автомобиль Renault Logan. Второму водителю - 19 лет, отметили в ведомстве.
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения южно-уральской столицы, состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
На прошлой неделе в Сочи машина после ДТП снесла остановку. В результате погибли женщина и ребенок.
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