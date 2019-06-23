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Глава Ингушетии покидает свой пост
19:36
Фото: kavcomment.ru
Как заявил Юнус-Бек Евкуров, возглавляющий регион с 2008 года, он принял решение и намерен обратиться к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий. Руководитель республики рассказал об этом в эфире национального телевидения Ингушетии, передает ТАСС.
По словам Юнус-Бека Евкурова, он был вынужден принять такое решение по причине сложившейся в Ингушетии ситуации, когда разобщены власть и общественность. Глава региона отметил, что сейчас каждый стоит перед выбором, преследуя свои личные интересы либо отстаивая "интересы родной республики".
При этом каждый действует, согласно собственному воспитанию, своим идеалам и своим представлениями о том, какой должна быть государственность Ингушетии.
Выразив намерение покинуть пост лидера республики, Евкуров заверил своих земляков в том, что сделает все "для процветания России и родной Ингушетии", независимо от того, где он будет находиться.
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