Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Замглавы Мурманской области уволили после прямой линии с президентом

13:47

Фото: vk.com



Как заявил губернатор региона Андрей Чибис, ранее он был введен в заблуждение.



По его словам, подчиненная предоставляла ему неверные сведения о реальном уровне заработной платы, поэтому и была уволена.



Как заявил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, он снял с поста свою заместительницу Инну Погребняк. Решение было принято им вскоре после прямой линии с главой российского государства Владимиром Путиным, пояснил руководитель региона в ходе оперативного правительственного совещания.



Во время прямой линии с президентом РФ ранее прозвучала информация о низких зарплатах медиков в Мурманской области, однако Чибис об этом ничего не знал. По его словам, Инна Погребняк попросту предоставляла ему неверные данные о том, сколько денег получают врачи в регионе.



В результате оказалось, что Инна Погребняк больше не является членом правительства Мурманской области, заявил Андрей Чибис. Как показала уже проведенная экспресс-проверка, его попросту ввели в заблуждение, когда утверждали о том, что в регионе все медики получают больше прожиточного минимума, подчеркнул губернатор.



Автор: Злата Богатова

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