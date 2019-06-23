|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Замглавы Мурманской области уволили после прямой линии с президентом
13:47
Фото: vk.com
Как заявил губернатор региона Андрей Чибис, ранее он был введен в заблуждение.
По его словам, подчиненная предоставляла ему неверные сведения о реальном уровне заработной платы, поэтому и была уволена.
Как заявил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, он снял с поста свою заместительницу Инну Погребняк. Решение было принято им вскоре после прямой линии с главой российского государства Владимиром Путиным, пояснил руководитель региона в ходе оперативного правительственного совещания.
Во время прямой линии с президентом РФ ранее прозвучала информация о низких зарплатах медиков в Мурманской области, однако Чибис об этом ничего не знал. По его словам, Инна Погребняк попросту предоставляла ему неверные данные о том, сколько денег получают врачи в регионе.
В результате оказалось, что Инна Погребняк больше не является членом правительства Мурманской области, заявил Андрей Чибис. Как показала уже проведенная экспресс-проверка, его попросту ввели в заблуждение, когда утверждали о том, что в регионе все медики получают больше прожиточного минимума, подчеркнул губернатор.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|