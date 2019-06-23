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В Тбилиси вновь начался массовый митинг
23.6.2019 22:02
Фото: armeniasputnik.am
Участники очередной акции, собравшей несколько тысяч человек, требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и изменения избирательной системы.
Митингующие вновь появились у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.
Как и заявляли организаторы, в грузинской столице возобновилась акция протеста. Участники митинга собираются в центре Тбилиси уже четвертые сутки подряд.
Руководитель оппозиционного телевизионного канала "Рустави 2" Ника Гварамия ранее сделал заявление о том, что власти намерены ночью осуществить штурм телекомпании. Причиной этого является активное освещение протестных акций, продолжающихся в Тбилиси.
Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе в ответ заявил, что представитель оппозиции лишь пытается "искусственно нагнетать" сложившуюся ситуацию. Гварамии сейчас не угрожает какая-либо опасность, поэтому его утверждения Талаквадзе назвал "ложью и абсурдом".
Ранее стало известно о демарше грузинских футболистов, которые вышли на поле в футболках с антироссийскими изображениями и надписями.
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