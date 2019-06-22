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Житель Нижегородской области зарубил топором бывшую жену и ее родителей
22.6.2019 21:14
Фото: ural-meridian.ru
Полицейским уже удалось задержать 38-летнего подозреваемого по горячим следам, указано на официальном сайте регионального СУ СКР. Расследование продолжается в рамках уголовного дела, которое ранее было возбуждено по факту гибели двух женщин и мужчины.
Как информирует пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области, убийство было совершено в ночь на минувшую пятницу, 21 июня, в городе Выкса. Местный житель явился к бывшей супруге, набросившись на нее с топором.
По версии следствия, кроме женщины, подозреваемый смертельно ранил и ее ближайших родственников - отца и мать. Все потерпевшие от полученных травм погибли.
Расследование уголовного дела продолжается. Следователи намереваются ходатайствовать об аресте задержанного. Сведений о том, что стало мотивом кровавой расправы, из официальных источников пока не поступало.
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