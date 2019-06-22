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Под Оренбургом во время тренировки погибла юная велогонщица
22.6.2019 00:37
Фото: vk.com
Как передают российские СМИ, 14-летняя Ольга Штанько получила смертельные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия.
В пресс-службе Федерации велосипедного спорта России рассказали, что трагедия случилась на трассе Гай - Ириклинское.
Информацию о гибели юной велогонщицы из Оренбургской области подтвердили в региональном полицейском главке. По данным ведомства, смертельная авария произошла на 3-м километре указанной трассы.
Девушка получила смертельные травмы, оказавшись под колесами автомобиля Lada. За рулем транспортного средства в тот момент находился 38-летний мужчина, проживающий в городе Орске.
По факту случившегося следственные органы уже возбудили уголовное дело, обстоятельства ДТП выясняются.
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