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Под Оренбургом во время тренировки погибла юная велогонщица


22.6.2019 00:37
Под Оренбургом во время тренировки погибла юная велогонщицаФото: vk.com

Как передают российские СМИ, 14-летняя Ольга Штанько получила смертельные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия.

В пресс-службе Федерации велосипедного спорта России рассказали, что трагедия случилась на трассе Гай - Ириклинское.

Информацию о гибели юной велогонщицы из Оренбургской области подтвердили в региональном полицейском главке. По данным ведомства, смертельная авария произошла на 3-м километре указанной трассы.

Девушка получила смертельные травмы, оказавшись под колесами автомобиля Lada. За рулем транспортного средства в тот момент находился 38-летний мужчина, проживающий в городе Орске.

По факту случившегося следственные органы уже возбудили уголовное дело, обстоятельства ДТП выясняются.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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