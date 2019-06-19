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Премьер Малайзии подверг критике выводы по MH17
12:22
Фото: kpcdn.net
Мохамад Махатхир
По словам Мохамада Махатхира, малайзийские власти "очень расстроены", потому что выводы следствия оказались политически обусловленными.
Как подчеркнул премьер, еще до начала разбирательства звучали обвинения в адрес России.
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир прокомментировал итоги расследования в интервью, которое опубликовало местное издание Malay Mail. По его словам, с самого начала расследования было очевидно, что процесс является политически мотивированным. Основным был вопрос, как обвинить в крушении самолета российскую сторону, заявил малайзийский премьер. Выводы совместной следственной группы (ССГ) Мохамад Махатхир при этом назвал бездоказательными.
В конце мая Мохамад уже говорил о том, что в Малайзии сомневаются в причастности РФ к авиакатастрофе, которая произошла на Украине в 2014 году. По мнению иностранного политика, какие-либо неопровержимые доказательства вины России за гибель рейса MH17, на сегодняшний день отсутствуют.
Ранее стало известно, что ССГ выдвинула обвинения в адрес четырех человек: трех россиян и одного украинского гражданина. По мнению экспертов, которые пытались установить причины трагедии в Донбассе, к крушению малайзийского лайнера причастны Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулато и украинец Леонид Харченко. Выводы следствия при этом были основаны на сведениях из сомнительных источников, включая публикации в социальных сетях.
Всем, кто может иметь отношение к доставке зенитно-ракетного комплекса "Бук" на позицию в Донбассе и удару по Boeing, собираются предъявить обвинения в убийстве. На арест подозреваемых будут выданы международные ордера. Предполагается, что суд начнется в Нидерландах 9 марта следующего года.
В Москве, прокомментировав итоги расследования, назвали все эти обвинения совершенно голословными. В МИД РФ также напомнили, что российская сторона с первого дня выражала заинтересованность в установлении истины, оказывая всестороннее содействие и помощь следствию.
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