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Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста
19.6.2019 21:54
Фото: yenicag.ru
В Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлен лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, в знак протеста покидающий зал заседания Государственной думы.
По мнению политика, действия парламентариев можно считать позором.
Речь идет об отказе принимать закон, согласно которому упрощается процедуры получения гражданства для иностранцев, имеющих хотя бы одного русского родителя. Как заявил председатель ЛДПР, несогласие парламентариев выглядело в этом случае просто позорным.
Стоит отметить, что в качестве инициаторов законопроекта выступали представители ЛДПР.
В результате Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Государственной думы. Кадры, на которых запечатлено скандальное происшествие, вышли в эфир телевизионного канала РЕН ТВ.
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