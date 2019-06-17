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Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда


00:11
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале судаФото: teknikelektrik.com

Некоторое время назад бывший глава государства проходил обследование в тюрьме, передают зарубежные СМИ.

Специалисты не выявили каких-либо проблем со здоровьем у экс-президента Египта.

Как передает ТАСС, бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде. Он скончался прямо в зале судебных слушаний, когда там состоялось очередное заседание уголовного процесса, где экс-глава государства являлся одним из главных обвиняемых.

Известно, что Мурси выступал в течение примерно пяти минут, сразу после чего ему стало плохо. Оказавшись за решеткой, экс-президент потерял сознание. Судебное заседание сразу же прервали, а Мурси повезли в больницу. К моменту, когда политика доставили в медицинское учреждение, он уже был мертв. Предположительно, причиной смерти Мухаммеда Мурси, находившегося у власти в период 2012-13 годов, могла стать острая сердечная недостаточность.

Позже генпрокурор страны, подтвердив гибель бывшего египетского лидера, отметил, что врачами не зафиксировано каких-либо "видимых повреждений" на теле Мурси. Вместе с тем, по факту ЧП проводится разбирательство, изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленных в зале суда, ведется опрос свидетелей.

Правозащитники обвинили руководство Египта в нарушении прав политзаключенных и отказе предоставлять им медицинскую помощь.

По данным СМИ, не так давно Мурси провели полное медицинское обследование, которое не выявило никаких проблем. Кроме того, несколько дней назад бывший египетский президент общался со своими родственниками и не выражал жалоб на самочувствие.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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