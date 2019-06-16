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Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт
16.6.2019 20:27
Фото: vk.com
Николас Мадуро
Как заявил советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности, лидер Венесуэлы Николас Мадуро подписал документ еще в минувшем мае. Сумма этого военного контракта, по словам Джона Болтона, составляет более двухсот миллионов долларов США.
Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон рассказал о подписании военного контракта, который в минувшем мае заключил с властями РФ глава Венесуэлы Николас Мадуро.
На своей странице в Твиттер Болтон пояснил, что Мадуро якобы уже выплатил властям РФ 209 миллионов долларов, рассчитывая на постоянную поддержку со стороны Москвы.
При этом официальный представитель Вашингтона упрекнул лидера этого латиноамериканского государства в том, что он "крайне нерационально использовал ресурсы" собственной страны, тогда как сотни тысяч венесуэльцев вынуждены жить впроголодь.
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