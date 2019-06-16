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Жительница Саратова зарезала мужчину за просьбу не мусорить в магазине
16.6.2019 17:53
Фото: v-moldove.ru
Как передает РИА Новости, личность женщины, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, установлена. В ее отношении уже возбудили уголовное дело. Причиной конфликта стал мусор, выброшенный девушками мимо урны.
ЧП случилось в ночь на субботу, 15 июня, в круглосуточном магазине на улице Серова, рассказали представители регионального СУ СКР. Молодой человек, обративший внимание на действия компании девушек, решил сделать им замечание. Однако те, совершенно не смутившись, вступили с ним в перепалку.
После того, как девушки категорически отказались поднимать пустую сигаретную пачку, они начали цинично оскорблять мужчину, который сделал им замечание. В результате 27-летний посетитель магазина, не выдержав, облил одну из девушек пивом. Завязалась потасовка, переместившаяся на улицу.
Оказавшись около магазина, агрессивно настроенные девушки начали избивать парня. Не учитывая уровень потенциальной угрозы, тот продолжал перепалку, после чего 23-летняя местная жительница ударила его ножом в спину. Приятели раненого сразу же доставили его в больницу, врачи провели экстренную операцию. Однако ранение оказалось смертельным.
Позже судмедэксперты выяснили, что причиной смерти стало проникающее ранение в легкое. Девушку, которая подозревается в убийстве, вместе с подругами сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали на одной из близлежащих улиц.
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