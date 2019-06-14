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Вопрос об экстрадиции Ассанжа в США рассмотрят в феврале 2020 года
14.6.2019 22:21
Фото: livejournal.com
Верховный суд королевства огласил сегодня решение о дате начала слушаний, касающихся экстрадиции в США Джулиана Ассанжа.
Как передает канал Sky News, судебные заседания по делу основателя Wikileaks запланированы на февраль следующего года.
Ранее глава министерства внутренних дел королевства Саджид Джавид в эфире радио "Би-би-си" сообщил, что уже подписал решение о выдаче Джулиана Ассанжа американским властям. Окончательный вердикт приме суд, пояснил британский министр.
В минувшем апреле руководство Эквадора разрешило полиции Лондона войти на территорию своего посольства. В результате скрывавшийся там на протяжении нескольких лет основатель Wikileaks был арестован.
Вскоре американский Минюст сделал заявление о том, что Ассанжа обвиняют в том, что он, действуя в сговоре с бывшим информатором Wikileaks Челси Мэннинг, осуществлял взлом сетей правительственных компьютерных систем в Соединенных Штатах.
Сейчас Джулиан Ассанж продолжает отбывать заключение в Лондоне - около месяца назад за нарушение условий освобождения под залог его приговорили к пятидесяти неделям.
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