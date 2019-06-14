Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Вопрос об экстрадиции Ассанжа в США рассмотрят в феврале 2020 года

14.6.2019 22:21

Фото: livejournal.com



Верховный суд королевства огласил сегодня решение о дате начала слушаний, касающихся экстрадиции в США Джулиана Ассанжа.



Как передает канал Sky News, судебные заседания по делу основателя Wikileaks запланированы на февраль следующего года.



Ранее глава министерства внутренних дел королевства Саджид Джавид в эфире радио "Би-би-си" сообщил, что уже подписал решение о выдаче Джулиана Ассанжа американским властям. Окончательный вердикт приме суд, пояснил британский министр.



В минувшем апреле руководство Эквадора разрешило полиции Лондона войти на территорию своего посольства. В результате скрывавшийся там на протяжении нескольких лет основатель Wikileaks был арестован.



Вскоре американский Минюст сделал заявление о том, что Ассанжа обвиняют в том, что он, действуя в сговоре с бывшим информатором Wikileaks Челси Мэннинг, осуществлял взлом сетей правительственных компьютерных систем в Соединенных Штатах.



Сейчас Джулиан Ассанж продолжает отбывать заключение в Лондоне - около месяца назад за нарушение условий освобождения под залог его приговорили к пятидесяти неделям.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13.6.2019 21:56 США: Иран причастен к нападению на танкеры в Оманском заливе

США: Иран причастен к нападению на танкеры в Оманском заливе 13.6.2019 10:47 Чубайс выступил с предложением ввести углеродный налог

Чубайс выступил с предложением ввести углеродный налог 13.6.2019 10:40 Дуда: Поляки лучше русских

Дуда: Поляки лучше русских 12.6.2019 21:22 Украинские силовики вплотную подошли к Донецку

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку 9.6.2019 11:52 КС Молдавии объявил о временном отстранении Додона от должности президента