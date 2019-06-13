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В Мексике найдена единственная в мире запись голоса Фриды Кало
13.6.2019 19:05
Фото: hadimo.com
Уникальный материал обнаружен в Национальной библиотеке звукозаписи Мексики.
На найденных кадрах художница читает эссе, в котором говорится о ее супруге Диего Ривере, пишут зарубежные СМИ.
Запись, которая может оказаться единственной сохранившейся до наших дней, была сделана при подготовке пробного выпуска передачи El Bachiller. Радиопрограмма, в которой звучал голос Фриды Кало, вышла в эфир в 1955 году, вскоре после смерти художницы, сообщает Guardian.
Известная художница зачитывала эссе "Портрет Диего", которое было посвящено ее мужу Диего Ривере. Эссе о нем включили в каталог выставки, состоявшейся в 1949 году. Экспозиция была приурочена к 50-летнему юбилею творческой деятельности художника. На записи, сделанной в 1953 или 1954 году, Фрида Кало называет своего супруга "гигантским ребенком", у которого было дружелюбное лицо и грустный взгляд.
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