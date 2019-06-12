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Чубайс выступил с предложением ввести углеродный налог
10:47
Фото: livejournal.com
Российским властям стоит ввести углеродный налог для того, чтобы отечественные промышленники стремились понижать уровень выбросов, считает глава правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
Интервью РИА Новости он дал в кулуарах ПМЭФ.
По словам Анатолия Чубайса, в соответствии с планом действий правительства по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату, в нашей стране в самое ближайшее время стоит ввести эффективную систему государственного учета объемов выбросов.
В странах ЕС на сегодняшний день есть правило, согласно которому облагаются дополнительным налогом импортируемые товары, для производства которых требуется деятельность, ведущая к повышенному уровню выброса CO2. Напомнив об этом, Чубайс подчеркнул, что в России стоит задуматься о решении этих вопросов заранее.
Полагая, что удастся легко проскочить "эту развилку с налогом", в ближайшей перспективе может оказаться, что Россия сама себе перекрыла экспорт. По словам Чубайса, это выяснится "через пять-семь-десять лет", и последствия будут крайне болезненными.
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