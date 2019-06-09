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Украинские силовики вплотную подошли к Донецку
21:22
Фото: pravda.com
Как пишут СМИ: армия Украины смогла вплотную приблизиться к главному городу Донбасса.
По данным силовиков, от границ Донецка их сейчас отдаляет расстояние не более 250 метров.
Как заявил представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий, в настоящее время украинские военнослужащие находятся в Александровке. Расстояние от их позиций до Донецка не превышает двухсот метров, а в некоторых местах - вдвое меньше. Заявление о том, что украинским силовикам удалось практически вплотную подойти к Донецку, прозвучало в эфире радиостанции "Армия FM".
Ранее украинский президент Владимир Зеленский выразил готовность дать "жесткий ответ" донбасским ополченцам. В МИД России, прокомментировав это высказывание, указали на противоречивую позицию политика. Статс-секретарь ведомства, замглавы российского министерства иностранных дел Григорий Карасин напомнил о том, что не так давно глава Украины говорил о том, что киевские власти намерены настаивать на полном прекращении огня. Речь при этом шла лишь о действиях на дипломатическом уровне.
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