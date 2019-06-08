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Дуб, посаженный Трампом и Макроном у Белого дома, погиб
8.6.2019 23:11
Фото: vp.fo
Дерево на лужайке было высажено у Белого дома президентами Франции и США Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом.
По данным зарубежных СМИ, дуб не смог прижиться и погиб.
Как отмечает Le Figaro, в месте, где лидеры США и Франции садили дуб, на сегодняшний день ничего нет. На участке лужайки, где Дональд Трамп вместе с Эммануэлем Макроном в торжественной обстановке вкапывал привезенное из французского департамента Эн дерево, сейчас нет ничего, кроме газона.
Дуб изначально рос в лесу, где в период Первой мировой войны погибли тысячи морских пехотинцев из Соединенных Штатов. Предполагалось, что окрепшее дерево со временем станет своеобразным символом крепких взаимосвязей Вашингтона и Парижа, однако дуб не перенес пребывания на карантине.
В публикации отмечается, что молодое дерево после доставки в столицу Соединенных Штатов поместили на достаточно продолжительный карантин. За этот период дуб, вероятно, необратимо пострадал. В результате он не смог прижиться на новом месте.
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