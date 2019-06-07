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В Минздраве выступили против запрета абортов


7.6.2019 23:42
В Минздраве выступили против запрета абортовФото: vsdn.ru

Запрещать женщинам прерывать беременность нельзя ни в коем случае, считает замглавы российского Минздрава Татьяна Яковлева.

По ее словам, подобные меры могут привести к росту младенческой смертности и другим страшным последствиям, передает агентство "Интерфакс".

Подчеркнув, что сама является врачом-педиатром, Татьяна Яковлева заявила о том, что считает запрет абортов категорически недопустимым. Ведь это не только не поможет решить проблемы, но лишь усугубит ситуацию.

Речь идет о риске повышения смертности - как материнской, так и младенческой смертности, а также криминализации обстановки, подчеркнула Яковлева. Своим мнением по этому вопросу она поделилась в рамках Петербургского международного экономического форума.

Замглавы Минздрава отметила, что снизить число абортов на сегодняшний день вполне успешно удается за счет различных программ поддержки и консультирования женщин.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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