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Женская сеть myJulia.ru
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В Минздраве выступили против запрета абортов
7.6.2019 23:42
Фото: vsdn.ru
Запрещать женщинам прерывать беременность нельзя ни в коем случае, считает замглавы российского Минздрава Татьяна Яковлева.
По ее словам, подобные меры могут привести к росту младенческой смертности и другим страшным последствиям, передает агентство "Интерфакс".
Подчеркнув, что сама является врачом-педиатром, Татьяна Яковлева заявила о том, что считает запрет абортов категорически недопустимым. Ведь это не только не поможет решить проблемы, но лишь усугубит ситуацию.
Речь идет о риске повышения смертности - как материнской, так и младенческой смертности, а также криминализации обстановки, подчеркнула Яковлева. Своим мнением по этому вопросу она поделилась в рамках Петербургского международного экономического форума.
Замглавы Минздрава отметила, что снизить число абортов на сегодняшний день вполне успешно удается за счет различных программ поддержки и консультирования женщин.
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