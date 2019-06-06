Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Раде после гибели ребенка под Киевом призвали к переаттестации полицейских

6.6.2019 08:09

Фото: novorosinform.org



Комитет Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности обратился к правоохранительным органам с призывом оперативно расследовать преступление.



Кроме того, после трагической гибели маленького жителя Переяславля-Хмельницкого прозвучал призыв провести аттестацию сотрудников МВД.



Как заявил руководитель комитета Андрей Кожемякин, главе МВД, начальнику Национальной полиции, генпрокурору и директору ГБР необходимо обеспечить все условия для того, чтобы обеспечить быстрое и объективное расследование. В Раде также начат сбор подписей за снятие с поста министра внутренних дел Арсена Авакова.



ЧП в городе Переяслав-Хмельницкий случилось в последний день весны, когда в местную больницу доставили с тяжелым ранением головы пятилетнего мальчика. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, внутренне-мозговую гематому, перелом височной кости и ряд других повреждений. Все эти травмы дошкольник получил, когда гулял около дома.



Позже было начато расследование, в ходе которого выяснилось, что ребенка ранили полицейские, в пьяном виде развлекавшиеся стрельбой по банкам и не убедившиеся предварительно в безопасности своих действий. После того, как мальчик, несмотря на все усилия врачей, умер, уголовное дело было переквалифицировано на более серьезную статью.



Автор: Злата Богатова

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