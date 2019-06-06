ИнтерНовости - новости в стране и мире
Зеленский собирается подготовить "стратегию возвращения Крыма"
Зеленский собирается подготовить "стратегию возвращения Крыма"
В горах Хакасии нашли тело женщины из группы, пропавшей в прошлом году
В горах Хакасии нашли тело женщины из группы, пропавшей в прошлом году
В Калмыкии трех участковых подозревают в убийстве женщины
В Калмыкии трех участковых подозревают в убийстве женщины
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Беременная Симоньян попала в больницу после встречи со скандально известной СобольБеременная Симоньян попала в больницу после встречи со скандально известной Соболь
Врачи ввели Бари Алибасова в состояние медикаментозной комыВрачи ввели Бари Алибасова в состояние медикаментозной комы
Ученые назвали причину Юстиниановой чумыУченые назвали причину Юстиниановой чумы
В Шереметьево задержан министр лесного комплекса Иркутской областиВ Шереметьево задержан министр лесного комплекса Иркутской области
В Калмыкии трех участковых подозревают в убийстве женщиныВ Калмыкии трех участковых подозревают в убийстве женщины

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няниНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няни
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столицаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столица
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей ШварцаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей Шварца
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 2. Музей-усадьба НабоковаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 2. Музей-усадьба Набокова

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Раде после гибели ребенка под Киевом призвали к переаттестации полицейских


6.6.2019 08:09
В Раде после гибели ребенка под Киевом призвали к переаттестации полицейскихФото: novorosinform.org

Комитет Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности обратился к правоохранительным органам с призывом оперативно расследовать преступление.

Кроме того, после трагической гибели маленького жителя Переяславля-Хмельницкого прозвучал призыв провести аттестацию сотрудников МВД.

Как заявил руководитель комитета Андрей Кожемякин, главе МВД, начальнику Национальной полиции, генпрокурору и директору ГБР необходимо обеспечить все условия для того, чтобы обеспечить быстрое и объективное расследование. В Раде также начат сбор подписей за снятие с поста министра внутренних дел Арсена Авакова.

ЧП в городе Переяслав-Хмельницкий случилось в последний день весны, когда в местную больницу доставили с тяжелым ранением головы пятилетнего мальчика. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, внутренне-мозговую гематому, перелом височной кости и ряд других повреждений. Все эти травмы дошкольник получил, когда гулял около дома.

Позже было начато расследование, в ходе которого выяснилось, что ребенка ранили полицейские, в пьяном виде развлекавшиеся стрельбой по банкам и не убедившиеся предварительно в безопасности своих действий. После того, как мальчик, несмотря на все усилия врачей, умер, уголовное дело было переквалифицировано на более серьезную статью.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

Беременная Симоньян попала в больницу после встречи со скандально известной СобольБеременная Симоньян попала в больницу после встречи со скандально известной Соболь
В Каире продлили срок ареста ингушским студентамВ Каире продлили срок ареста ингушским студентам
Ученые назвали причину Юстиниановой чумыУченые назвали причину Юстиниановой чумы
Россияне смогут использовать карту «Мир» во время зарубежных поездокРоссияне смогут использовать карту «Мир» во время зарубежных поездок
В Калмыкии трех участковых подозревают в убийстве женщиныВ Калмыкии трех участковых подозревают в убийстве женщины

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 855


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru