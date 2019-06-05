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В Судане до 60 человек возросло число погибших в результате разгона протестов
5.6.2019 09:14
Фото: znaj.ua
Силовики разогнали палаточный лагерь, созданный протестующими в столице Судана Хартуме, в минувший понедельник, 3 июня.
Ранее были официально подтверждены данные о тридцати пяти жертвах инцидента.
Как рассказали в оппозиционном Комитете врачей Судана, по состоянию на утро среды, 5 июня, количество погибших превысило шестьдесят человек. Представители организации отметили, что ночью скончались еще несколько раненых, а потом "десять человек погибли от пуль солдат военного совета".
В понедельник в центр Хартума власти направили подразделения спецназа. Силовики разогнали участников протестной акции, проходившей около здания Минобороны и штаб-квартиры суданской армии. Митингующие разбили там палаточный лагерь.
Официальные представители руководства страны опровергают сведения о том, что военные применяли силовые методы против участников протестов.
В минувшем апреле в Судане в ходе военного переворота был взят под стражу президент страны Омар аль-Башир. С того времени местные жители продолжают требовать создания гражданских органов власти, выходя на массовые демонстрации и митинги.
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