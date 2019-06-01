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Москвичку приговорили к 17 годам за организацию убийства бизнесмена


1.6.2019 11:31
Москвичку приговорили к 17 годам за организацию убийства бизнесменаФото: novorosinform.org

Жительницу российской столицы признали виновной в подготовке покушения на бизнесмена из Башкирии, передает прокуратура региона.

Помимо обвиняемой, к ответственности привлечены трое ее соучастников.

В ходе расследования и суда было установлено, что мотивом преступления стало нежелание выплачивать долг - 56-летняя женщина ранее занимала у башкирского бизнесмена полтора миллиона рублей.

Посулив непосредственному исполнителю покушения миллион, женщина указала адрес и передала фото жертвы. Спустя некоторое время киллеры атаковали в бизнесмена, когда он вместе с женой покидал автомобиль у собственного дома в городе Октябрьский. В мужчину выстрелили несколько раз, после чего он скончался. Женщина получила тяжелое ранение.

Заказчицу нападения приговорили к 17 годам колонии общего режима, ее сообщников - к наказанию в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее стало известно о приговоре, который вынесли по делу о жестоком убийстве супругов, торговавших золотом в Ингушетии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 160

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