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В Иране сожгли чучела Нетаньяху и Трампа, отмечая День Иерусалима
31.5.2019 22:06
Фото: stmegi.com
Жители многих городов Ирана сегодня вышли на массовые демонстрации в поддержку населения Палестины, передает агентство Associated Press.
Митингующие, вышедшие на улицы по всей стране, вновь скандировали антиамериканские и антиизраильские лозунги.
Как стало известно, День Иерусалима отметили в пятницу в 950 иранских городах и населенных пунктах. Участники митинга жгли портреты американского президента Дональда Трампа и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
По данным агентства, в Тегеране демонстранты сожгли чучело главы Соединенных Штатов.
В Иране каждый год массово отмечают День Иерусалима после победы Исламской революции в 1979 году. Дата приходится на последнюю пятницу Рамадана, и множество жителей страны стремятся выразить поддержку палестинцам в их борьбе за независимость.
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