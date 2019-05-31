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В Иране сожгли чучела Нетаньяху и Трампа, отмечая День Иерусалима


31.5.2019 22:06
В Иране сожгли чучела Нетаньяху и Трампа, отмечая День ИерусалимаФото: stmegi.com

Жители многих городов Ирана сегодня вышли на массовые демонстрации в поддержку населения Палестины, передает агентство Associated Press.

Митингующие, вышедшие на улицы по всей стране, вновь скандировали антиамериканские и антиизраильские лозунги.

Как стало известно, День Иерусалима отметили в пятницу в 950 иранских городах и населенных пунктах. Участники митинга жгли портреты американского президента Дональда Трампа и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По данным агентства, в Тегеране демонстранты сожгли чучело главы Соединенных Штатов.

В Иране каждый год массово отмечают День Иерусалима после победы Исламской революции в 1979 году. Дата приходится на последнюю пятницу Рамадана, и множество жителей страны стремятся выразить поддержку палестинцам в их борьбе за независимость.

Автор: Злата Богатова

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