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Россияне смогут использовать карту «Мир» во время зарубежных поездок
31.5.2019 22:06
Фото: tver4you.ru
Как пишет "Российская газета", в скором времени банковские карты "Мир" будут принимать в ряде стран, которые особенно популярны у туристов из РФ.
Соответствующие переговоры сейчас активно продолжает "Центробанк".
Со ссылкой на заявление главы "Центробанка" Эльвиры Набиуллиной отмечается, что прием карты "Мир" практически обеспечивается в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии, а также в Турции.
По данным газеты, в скором времени предполагается расширить область применения данной платежной системы, чтобы она охватывала территории и ряда других стран СНГ, куда ездит отдыхать наибольшее количество граждан РФ.
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