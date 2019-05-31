Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Берлине выразили готовность принять детей боевиков ИГ

31.5.2019 22:05

Фото: akipress.org



Как пишет Suddeutsche Zeitung, германские дипломаты заявили о том, что власти ФРГ готовы принимать лиц, которые нуждаются в "особой защите".



По данным газеты, речь шла о детях исламистов, которые сейчас остаются в лагерях беженцев в Сирии.



Власти ФРГ впервые заявили о том, что принципиально готовы забрать в Германию из Сирии сирот сторонников "Исламского государства" (ИГ, в России деятельность этой группировки признана террористической и официально запрещена).



Как пишет сегодня Suddeutsche Zeitung, такое заявление в административном суде Берлина сделали представители МИД страны. В столице ФРГ рассматривается дело, связанное с двумя малолетними детьми. Осиротевшие малыши в данный момент находятся в одном из специальных центров для беженцев, которые созданы на границе Сирии и Ирака.



После того, как мать детей погибла, в суд обратились бабушка и дедушка. Они потребовали предоставить им возможность забрать внуков к себе в Германию, учитывая, что дети имеют гражданство ФРГ. Кроме того, внуки остаются в лагере, условия которого с гуманитарной точки зрения являются катастрофическими.



Ранее в МИД Германии в подобных случаях всегда лишь указывали на отсутствие возможностей оказания консульской помощи в САР. Однако теперь представители внешнеполитического ведомства заявили, что ситуация может быть разрешена, если заручиться поддержкой неправительственных организаций, которые действуют в Сирии.



Автор: Злата Богатова

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