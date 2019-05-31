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Под Самарой трое рабочих задохнулись в колодце
31.5.2019 22:05
Фото: mordovmedia.ru
ЧП случилось на одной из свиноферм региона.
Следственные органы Самарской области приступили к проверке, выясняя все обстоятельства гибели трех мужчин.
Как рассказали представители областной поисково-спасательной службы, один из рабочих занимался чисткой коллектора на свиноферме, расположенной на территории населенного пункта Кировский.
После того, как мужчина внезапно потерял сознание, к нему на помощь сразу же поспешили двое коллег. При этом они не предприняли каких-либо мер безопасности, когда спускались в колодец, чтобы выручить товарища.
В результате погибли все трое. По предварительным данным, мужчины скончались из-за отравления токсичными парами. К настоящему времени тела погибших рабочих уже извлечены из колодца на поверхность.
Ранее в Нижнем Тагиле погибли двое мужчин, работавших в канализационном колодце.
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