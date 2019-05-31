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Под Самарой трое рабочих задохнулись в колодце


31.5.2019 22:05
Под Самарой трое рабочих задохнулись в колодцеФото: mordovmedia.ru

ЧП случилось на одной из свиноферм региона.

Следственные органы Самарской области приступили к проверке, выясняя все обстоятельства гибели трех мужчин.

Как рассказали представители областной поисково-спасательной службы, один из рабочих занимался чисткой коллектора на свиноферме, расположенной на территории населенного пункта Кировский.

После того, как мужчина внезапно потерял сознание, к нему на помощь сразу же поспешили двое коллег. При этом они не предприняли каких-либо мер безопасности, когда спускались в колодец, чтобы выручить товарища.

В результате погибли все трое. По предварительным данным, мужчины скончались из-за отравления токсичными парами. К настоящему времени тела погибших рабочих уже извлечены из колодца на поверхность.

Ранее в Нижнем Тагиле погибли двое мужчин, работавших в канализационном колодце.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 166

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