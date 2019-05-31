Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава Госдепа напомнил союзникам США о рисках применения технологий Huawei

31.5.2019 22:05

Фото: parstoday.com



Как заявил американский госсекретарь Майкл Помпео, необходимо обезопасить сети, в которые может поступать информация, в том числе конфиденциальная, связанная с Соединенными Штатами.



Союзникам США нужно понимать риски, которые могут возникнуть в процессе использования технологий китайской корпорации Huawei, заявил американский госсекретарь. На эту тему глава американского Госдепартамента Майкл Помпео говорил перед журналистами в Берлине.



Как указал глава МИД Соединенных Штатов, на сегодняшний день имеется "необходимость обезопасить сети", по которым проходит американская информация. Особенного внимания требуют случаи, когда речь идет о сведениях, которые могут являться конфиденциальными, подчеркнул Помпео.



Союзники Вашингтона вольны принимать собственные решения по такого рода вопросам, однако это ни в коем случае не должно создавать риски для безопасности США, стран Европы и западных демократий.



Ранее представители официального Вашингтона уже обращались к союзникам с призывом полностью отказаться от техники Huawei. По мнению американских властей, в целях создания телекоммуникационных сетей пятого поколения оборудование китайской телекоммуникационной компании использовать недопустимо из-за соображений безопасности. Такое заявление сделал вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс после того, как провел переговоры с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.



Автор: Злата Богатова

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