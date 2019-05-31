Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Зеленский снял с поста главу Госпогранслужбы Украины

31.5.2019 22:05

Фото: simkl.in



Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку Петра Цигикала, который ранее занимал пост начальника Государственной пограничной службы страны.



Соответствующий указ был подписан главой государства сегодня, 31 мая.



Как стало известно, президент Украины также подписал еще один указ, согласно которому генерал армии Цигикал увольняется с военной службы в запас, сохраняя при этом право ношения военной формы. Документ был подписан Владимиром Зеленским сегодня.



Петр Цигикал находился на посту руководителя Госпогранслужбы Украины на протяжении почти двух лет - его назначили в июле 2017 года.



Ранее Зеленский выступил за продолжение санкций против РФ. Как заявил украинский лидер, необходимо оказывать давление на Москву посредством введения ограничений вплоть до момента, пока не будут возвращены все "оккупированные украинские территории". Соответствующее заявление новый украинский президент сделал в ходе встречи с главами МИД Польши и Швеции.



Автор: Злата Богатова

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