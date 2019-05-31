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В Москве опровергли отказ поставлять Ирану системы С-400
31.5.2019 18:22
Фото: checheninfo.ru
Как заявил источник агентства "Интерфакс", заявок такого рода со стороны Тегерана пока не поступало. В связи с тем, что не было обращений, информация о том, что Россия отказалась поставлять Ирану зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф", не соответствует действительности.
Учитывая, что от Ирана пока не поступало запроса на поставку С-400, российская сторона на сегодняшний день продолжает двустороннее сотрудничество в рамках обслуживания уже поставленных в эту страну комплексов.
Все обязательства, связанные с С-300, которые поставлялись Тегерану в прошлом, выполняются сейчас в полном объеме, подчеркнул источник информационного агентства.
Ранее Bloomberg, цитируя источник в руководстве РФ, рассказало о том, что Москва отклонила заявку, которая поступила из Тегерана. Решение российской стороны было обусловлено тем, что поставка систем способна увеличить уровень напряженности в Ближневосточном регионе.
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