Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Зеленский: Украина сейчас ведет «две войны»

30.5.2019 23:05

Фото: livejournal.com



Глава украинского государства Владимир Зеленский сделал такое заявление во время встречи с американским сенатором Робертом Портманом.



Прокомментировав роспуск Верховной рады, президент Украины сказал, что его государство сейчас ведет "две войны".



Как указано на официальном сайте пресс-службы Владимира Зеленского, глава государства обсудил с представителем Вашингтона досрочный роспуск Рады. В ходе беседы с американским сенатором Роберту Портману президент заявил о том, что на сегодняшний день Украина находится в состоянии войны с Россией и с коррупцией.



Роспуск Верховной рады текущего созыва позволит уже в сентябре сформировать новое правительство, заявил Зеленский. По мнению украинского лидера, это "отвечает запросам общества".



Во время переговоров украинский президент также отметил, что иначе правительство можно было бы получить лишь к концу года - в декабре. Однако страна, которая сейчас ведет сразу "две войны", не может ждать так долго, подчеркнул Зеленский.



Автор: Злата Богатова

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