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Зеленский: Украина сейчас ведет «две войны»
30.5.2019 23:05
Фото: livejournal.com
Глава украинского государства Владимир Зеленский сделал такое заявление во время встречи с американским сенатором Робертом Портманом.
Прокомментировав роспуск Верховной рады, президент Украины сказал, что его государство сейчас ведет "две войны".
Как указано на официальном сайте пресс-службы Владимира Зеленского, глава государства обсудил с представителем Вашингтона досрочный роспуск Рады. В ходе беседы с американским сенатором Роберту Портману президент заявил о том, что на сегодняшний день Украина находится в состоянии войны с Россией и с коррупцией.
Роспуск Верховной рады текущего созыва позволит уже в сентябре сформировать новое правительство, заявил Зеленский. По мнению украинского лидера, это "отвечает запросам общества".
Во время переговоров украинский президент также отметил, что иначе правительство можно было бы получить лишь к концу года - в декабре. Однако страна, которая сейчас ведет сразу "две войны", не может ждать так долго, подчеркнул Зеленский.
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