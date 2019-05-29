|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Спецпрокурор Мюллер отказался давать показания перед Конгрессом, заявив об уходе с поста
29.5.2019 22:42
Фото: bostonherald.com
Американский спецпрокурор Роберт Мюллер, отказавшись давать показания перед Конгрессом Соединенных Штатов, заявил об окончании расследования.
Подчеркнув, что управление спецпрокурора будет официально закрыто, Мюллер отметил, что покидает свой пост.
Заявление было сделано после требований американских конгрессменов дать показания. Роберт Мюллер, в частности, заявил о том, что не сказал бы ничего нового. Все, что он мог бы сообщить, изложено в отчете, который был обнародован ранее.
Спецпрокурор при этом добавил, что расследование в отношении действующего американского президента Дональда Трампа не могло в результате привести к выдвижению официальных обвинений, так как это противоречит основному закону страны. Главу государства нельзя обвинять в причастности к федеральным преступлениям, пока он сохраняет этот статус.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|