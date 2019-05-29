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Спецпрокурор Мюллер отказался давать показания перед Конгрессом, заявив об уходе с поста


29.5.2019 22:42
Спецпрокурор Мюллер отказался давать показания перед Конгрессом, заявив об уходе с постаФото: bostonherald.com

Американский спецпрокурор Роберт Мюллер, отказавшись давать показания перед Конгрессом Соединенных Штатов, заявил об окончании расследования.

Подчеркнув, что управление спецпрокурора будет официально закрыто, Мюллер отметил, что покидает свой пост.

Заявление было сделано после требований американских конгрессменов дать показания. Роберт Мюллер, в частности, заявил о том, что не сказал бы ничего нового. Все, что он мог бы сообщить, изложено в отчете, который был обнародован ранее.

Спецпрокурор при этом добавил, что расследование в отношении действующего американского президента Дональда Трампа не могло в результате привести к выдвижению официальных обвинений, так как это противоречит основному закону страны. Главу государства нельзя обвинять в причастности к федеральным преступлениям, пока он сохраняет этот статус.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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