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Прошедший в Европарламент Нил Ушаков покинул поста мэра Риги
29.5.2019 18:36
Фото: vk.com
Нил Ушаков, ранее отстраненный с должности столичного градоначальника, официально подал в отставку, передает агентство "Интерфакс".
Мэр Риги прошел в Европарламент по списку партии "Согласие".
По словам теперь уже бывшего столичного градоначальника, его действия направлены на то, чтобы дать возможность выбрать нового мэра. Согласно неофициальным сведениям, это может произойти уже 30 мая.
В конце прошлого года латвийский лидер Раймондс Вейонис обратился к Нилу Ушакову с призывом покинуть пост рижского градоначальника. Заявление было сделано на фоне громкого коррупционного скандала, разгоревшегося вокруг муниципального предприятия Rigas satiksme.
В минувшем апреле глава латвийского министерства охраны среды и регионального развития подписал распоряжение об отстранении Нила Ушакова, который в тот момент занимал пост председателя Рижской думы. Министр объяснил свою инициативу множественными нарушениями.
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