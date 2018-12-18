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Латвийский президент призвал мэра Риги Нила Ушакова оставить свой пост


07:02
Латвийский президент призвал мэра Риги Нила Ушакова оставить свой постФото: nozare.info

Глава Латвии обратился к Нилу Ушакову с призывом покинуть пост рижского градоначальника, передает ТАСС.

С соответствующим заявлением Раймондс Вейонис выступил на фоне громкого коррупционного скандала, разгоревшегося вокруг муниципального предприятия Rigas satiksme.

Как заявил президент в беседе с Латвийским телевидением, отставка была бы самым верным шагом в сложившейся ситуации, ведь "именно руководитель отвечает за работу конкретного учреждения или самоуправления". При этом Раймондс Вейонис указал на то, что властям Латвии следует держать курс на "западные политические стандарты", то есть чиновники должны уходить при возникновении малейших сомнений в их честности.

Ранее депутаты Рижской думы собрались на внеочередное заседание. Большинством голосов они смогли выразить доверие столичному мэру.

Коррупционный скандал начался с совместного заявления Антикоррупционной службы Польши и латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), которые сообщили о начале расследования по факту взятки для Rigas satiksme. Деньги в размере восемьсот тысяч евро были переданы в связи с конкурсной поставкой двух сотен автобусов и троллейбусов. После начавшихся обысков глава предприятия все пять членов правления уже подали главе рижской администрации заявления об отставке. Согласно решению Нила Ушакова, руководить временным правлением, в которое вошли три человека, предстоит пока Анрийсу Матиссу. В прошлом он возглавлял транспортное ведомство страны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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