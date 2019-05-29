В Петербурге после отказа диаспор содействовать следствию прошли масштабные рейды

ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Коста-Рике в собачьей будке найден фрагмент уникального метеорита
 В Коста-Рике в собачьей будке найден фрагмент уникального метеорита
В Астрахани задержаны радикалы, собиравшиеся напасть на людей неславянской внешности
В Астрахани задержаны радикалы, собиравшиеся напасть на людей неславянской внешности
Кабмин Японии соберется на экстренное заседание в связи с ЧП в Кавасаки, где были ранены дети
Кабмин Японии соберется на экстренное заседание в связи с ЧП в Кавасаки, где были ранены дети
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Чебоксарах во время ЕГЭ по математике скончалась девочкаВ Чебоксарах во время ЕГЭ по математике скончалась девочка
Кравчук посоветовал Саакашвили ехать в ГрузиюКравчук посоветовал Саакашвили ехать в Грузию
В Петербурге после отказа диаспор содействовать следствию прошли масштабные рейдыВ Петербурге после отказа диаспор содействовать следствию прошли масштабные рейды
В Нью-Йорке резко возросло число преступлений на почве ненавистиВ Нью-Йорке резко возросло число преступлений на почве ненависти
В Казани скончался пострадавший на пожаре в "Нижнекамскнефтехиме" В Казани скончался пострадавший на пожаре в "Нижнекамскнефтехиме"

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей ШварцаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей Шварца
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 2. Музей-усадьба НабоковаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 2. Музей-усадьба Набокова
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 1. Преподобная Мария Гатчинская и рыцари Мальтийского ордена.Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 1. Преподобная Мария Гатчинская и рыцари Мальтийского ордена.
Блиц-конкурс "Мои волосы летом" с got2b на MyCharm.ruБлиц-конкурс "Мои волосы летом" с got2b на MyCharm.ru
Флешмоб "ФотоЧарм" с Paclan на MyCharm.ruФлешмоб "ФотоЧарм" с Paclan на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Петербурге после отказа диаспор содействовать следствию прошли масштабные рейды


29.5.2019 13:03
В Петербурге после отказа диаспор содействовать следствию прошли масштабные рейдыФото: rl0.ru

Правоохранительные органы Северной столицы проводят масштабные оперативно-профилактические мероприятия в местах концентрации мигрантов, передает пресс-служба полицейского главка по Петербургу и Ленобласти.

Рейды осуществляются по поручению начальника ГУ МВД Романа Плугина.

Как стало известно, сегодня утром десятки полицейских приступили к проведению оперативно-профилактических мероприятий в местах компактного проживания мигрантов. Незадолго до этого диаспоры отказались оказывать содействие следствию.

Речь идет о конфликте с поножовщиной, в результате которого были ранены четыре человека. ЧП случилось в ночь на 20 мая. Установлено, что в кафе на улице Салова уроженцы Северного Кавказа повздорили с выходцами из Узбекистана, что и привело к потасовке.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Власти Кении, Кубы и Сомали поддерживают связь, чтобы вернуть похищенных медиковВласти Кении, Кубы и Сомали поддерживают связь, чтобы вернуть похищенных медиков
Дочь Алсу поздравила всех участников конкурса "Голос. Дети" с победой Дочь Алсу поздравила всех участников конкурса "Голос. Дети" с победой
В Хакасии найдено тело одного из туристов, пропавших в ноябреВ Хакасии найдено тело одного из туристов, пропавших в ноябре
В Ставрополе совершено вооруженное нападение на журналистовВ Ставрополе совершено вооруженное нападение на журналистов
СМИ: В Бразилии ревнивец убил четырех человекСМИ: В Бразилии ревнивец убил четырех человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 854


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru