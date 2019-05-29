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В Петербурге после отказа диаспор содействовать следствию прошли масштабные рейды
29.5.2019 13:03
Фото: rl0.ru
Правоохранительные органы Северной столицы проводят масштабные оперативно-профилактические мероприятия в местах концентрации мигрантов, передает пресс-служба полицейского главка по Петербургу и Ленобласти.
Рейды осуществляются по поручению начальника ГУ МВД Романа Плугина.
Как стало известно, сегодня утром десятки полицейских приступили к проведению оперативно-профилактических мероприятий в местах компактного проживания мигрантов. Незадолго до этого диаспоры отказались оказывать содействие следствию.
Речь идет о конфликте с поножовщиной, в результате которого были ранены четыре человека. ЧП случилось в ночь на 20 мая. Установлено, что в кафе на улице Салова уроженцы Северного Кавказа повздорили с выходцами из Узбекистана, что и привело к потасовке.
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