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Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
10:35
Фото: narodna-pravda.ua
Владимир Зеленский совершил официальный визит в Донбасс, побывав под Луганском.
Как передает РИА Новости, президент посетил позиции ВСУ, ознакомившись с условиями, в которых находятся украинские военнослужащие. Как заявил Зеленский, снабжение армии необходимо улучшить.
Владимир Зеленский первый раз приехал в качестве президента в Донбасс. Он посетил территории на востоке страны, которые находятся под контролем Киева. Главу украинского государства встречали в станице Луганской. Оказавшись на передовой, Зеленский успел посетить блиндажи и пост наблюдения, откуда до ближайших позиций противника было лишь 400 метров.
Пресс-служба президента рассказывает, что главу государства во время его деловой поездки ознакомили с бытовыми условиями военнослужащих. Зеленский при этом указал на необходимость улучшения снабжения украинской армии, чтобы силовики могли рассчитывать на нормальные условия, защищая страну.
Напомним, не так давно Зеленский заявил о том, что Украина сможет "освободить" Крымский полуостров от "оккупации". Как пояснил новый глава государства, это может произойти не скоро.
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