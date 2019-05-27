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Девятым претендентом на пост британского премьера стал глава МВД
27.5.2019 23:45
Фото: sia.az
По мнению букмекеров, позиции Саджида Джавида на текущий момент стоит считать одними из наиболее сильных.
После того, как глава МВД выразил намерение побороться за пост премьера, число претендентов на эту должность достигло девяти человек.
Глава британского МВД Саджид Джавид собирается вступить в борьбу за пост председателя правящей Консервативной партии, который возглавит правительство после ухода Терезы Мэй. О своих намерениях руководитель силового ведомства рассказал в Twitter.
По словам министра, следуют объединить жителей Соединенного Королевства, "восстановить их доверие друг к другу и создать для них новые возможности". Вместе с тем, наиболее приоритетной на сегодняшний день "задачей должно быть осуществление Brexit", отметил Джавид в своем видеообращении.
Со ссылкой на ведущие букмекерские конторы британские СМИ сообщают о том, что министра можно рассматривать как одног из сильнейших претендентов на должность лидера тори и премьер-министра страны. В течение пяти последних лет он находился на постах министра и заместителя министра в четырех разных ведомствах. Джавид действительно может стать тем, кто окажется способен объединить расколотую Консервативную партию.
Кроме того, в числе преимуществ 49-летнего Джавида указывается и его происхождение, довольно нетипичное для консервативного политика. Дело в том, что предками министра были бедные переселенцы из Пакистана. В юности он окончил не частную, а государственную школу, после чего поступил в университет, не входящий в число самых престижных в королевстве.
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