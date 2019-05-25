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В Индонезии вновь извергается вулкан Агун
25.5.2019 20:02
Фото: xodonews.com.br
На территории курортного острова Бали началось извержение вулкана Агун, передают зарубежные СМИ.
По данным ученых, на текущий момент лава разлилась уже на расстояние около трех километров от кратера.
Угрозы жизни местного населения нет, заявили представители администрации провинции. Вместе с тем, выпадение вулканического пепла зафиксировано по меньшей мере в девяти близлежащих деревнях.
Отмечается, что процесс извержения вулкана Агун продолжался не менее четырех часов. В результате была нарушен режим деятельности местного аэропорта: отменили и перенаправили несколько авиарейсов.
Сведений о пострадавших пока не поступало.
В последний раз крупное извержение Агуна специалисты фиксировали в конце 2017 года. Местным властям тогда пришлось экстренно эвакуировать примерно 100 тысяч человек - как жителей острова Бали, так и туристов.
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