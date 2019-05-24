|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В МИД прокомментировали отказ в визе Виктории Нуланд
24.5.2019 12:42
Фото: dsvf.ru
В ведомстве пояснили, что экс-помощницу главы Госдепартамента Соединенных Штатов ранее внесли в так называемые черные списки, передает ТАСС.
В Москве принимали это решение в ответ на соответствующие действия американского руководства.
Бывшей помощнице американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд действительно было отказано в выдаче визы. Причиной этого стало внесение ее в черные списки, разъяснили в российском дипломатическом министерстве. Соответствующее решение принималось в ответ на действия властей Соединенных Штатов, которые начали формировать санкционные перечни, объявив о введении ограничений.
Прокомментировав случившееся, Алексей Пушков напомнил о том, как совсем недавно Нуланд выступала в конгрессе США за дальнейшее ужесточение антироссийских ограничений. Поэтому вполне закономерно, что и она испытала на себе ответные меры Москвы, подчеркнул он.
Российская сторона в прошлом не публиковала перечень лиц, вносенных в такого рода списки. Вместе с тем, известно, что в российской визе уже было отказано Майклу Макфолу, который в прошлом занимал пост посла США в РФ, и ряду американских бизнесменов, планировавших визиты в нашу страну.
По данным газеты "Коммерсантъ", Виктория Нуланд намеревалась принять участие в международной конференции в Москве. Мероприятие, организованное Российским советом по международным делам (РСМД) и рядом других организаций, должно было состояться 20-21 мая. Предполагалось, что конференция будет проходить в закрытом режиме.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|