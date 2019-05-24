Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В МИД прокомментировали отказ в визе Виктории Нуланд

24.5.2019 12:42

Фото: dsvf.ru



В ведомстве пояснили, что экс-помощницу главы Госдепартамента Соединенных Штатов ранее внесли в так называемые черные списки, передает ТАСС.



В Москве принимали это решение в ответ на соответствующие действия американского руководства.



Бывшей помощнице американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд действительно было отказано в выдаче визы. Причиной этого стало внесение ее в черные списки, разъяснили в российском дипломатическом министерстве. Соответствующее решение принималось в ответ на действия властей Соединенных Штатов, которые начали формировать санкционные перечни, объявив о введении ограничений.



Прокомментировав случившееся, Алексей Пушков напомнил о том, как совсем недавно Нуланд выступала в конгрессе США за дальнейшее ужесточение антироссийских ограничений. Поэтому вполне закономерно, что и она испытала на себе ответные меры Москвы, подчеркнул он.



Российская сторона в прошлом не публиковала перечень лиц, вносенных в такого рода списки. Вместе с тем, известно, что в российской визе уже было отказано Майклу Макфолу, который в прошлом занимал пост посла США в РФ, и ряду американских бизнесменов, планировавших визиты в нашу страну.



По данным газеты "Коммерсантъ", Виктория Нуланд намеревалась принять участие в международной конференции в Москве. Мероприятие, организованное Российским советом по международным делам (РСМД) и рядом других организаций, должно было состояться 20-21 мая. Предполагалось, что конференция будет проходить в закрытом режиме.



Автор: Злата Богатова

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